В Украине некоторые инфицированные коронавирусом самостоятельно лечатся ветеринарными препаратами, которые предназначены для лечения скота.
Читайте также"Блату" не будет: иммунолог рассказал, кому в Украине достанется вакцина PfizerОб этом сообщила в эфире "Украина 24" врач-инфекционист Ольга Голубовская, комментируя опасность самолечения.
По ее данным, некоторые больные используют лекарство с ивермектином, который в США есть в протоколе лечения. "Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике. Для людей не все страны имеют его в таблетированной форме. Что у нас делают, наслушавшись? Они покупают ветеринарный препарат и начинают не просто его пить, а еще и вводить внутримышечно", - сказала инфекционист.
По ее словам, американская организация Food and Drug Administration предостерегает людей о сопутствующих веществах в таких препаратах, которые рассчитаны в дозах на лошадей и на крупных животных. "И это довольно опасно", — сказала Голубовская.
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