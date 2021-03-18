Эксперты сообщают, что клиническая картина заболевания в последнее время сильно изменилась.

Совет национальной безопасности и обороны подготовит предложения по обновлению протокола лечения COVID-19, с учетом подтвержденных случаев циркуляции в Украине мутировавших штаммов коронавируса и изменения клинической картины болезни.

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Как сообщается на сайте СНБО этот вопрос обсуждался на совещании по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. Участие в совещании под председательством заместителя Секретаря СНБО Алексея Соловьева приняли ведущие отечественные ученые и врачи.

Соловьев отметил, что аппарат СНБО использует комплекс «СОТА» для мониторинга ситуации с пандемией в Украине и за ее пределами. По его словам, в течение последнего месяца значительно увеличилась нагрузка на украинскую медицинскую систему.

«Сейчас свободными остаются лишь 2423 койки интенсивной терапии, выделенные для пациентов с COVID-19; количество пациентов, подключенных к ИВЛ, составляет 1155 – это наибольшее количество людей с начала эпидемии в Украине, которые находятся на ИВЛ в ковидных отделениях; за последний месяц в Украине более чем вдвое увеличилось количество занятых коек, обеспеченных подачей кислорода.

При условии сохранения такой динамики может случиться, что органам местного самоуправления надо будет готовиться к увеличению количества коек с кислородом», - отметил он.

Отдельное внимание на совещании уделили вопросу актуализации подходов к лечению коронавирусной болезни. Сейчас подтверждена циркуляция в Украине мутировавших штаммов коронавируса.

Эксперты отметили, что клиническая картина заболевания в последнее время значительно изменилась – увеличивается количество тяжелобольных пациентов молодого возраста, болезнь часто длится более 14 дней, наблюдается увеличение количества и изменения характера осложнений.

Поэтому специалисты выступили за обновление изменений в отечественный протокол лечения коронавирусной болезни. В частности, в части проведения антикоагулянтной терапии.

"Сейчас весь мир находится в процессе поиска самых эффективных препаратов, и мы тоже должны двигаться в этом направлении», - отметил Соловьев.

По его словам, в Аппарате СНБО Украины проанализируют информацию из доступных протоколов лечения других стран, и с учетом опыта отечественных ученых будут подготовлены предложения для имплементации лучших мировых практик лечения.

Третья волна коронавируса в Украине

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась Третья волна распространения COVID-19.

Ученые НАН констатируют, что смертность нынешней волны COVID-19 уже превысила показатели осенней волны, и будет расти как минимум до начала апреля.

Рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Там рост начался еще во второй половине января и продолжался около полутора месяцев, до начала марта. Специалисты считают, что сейчас эти области проходят пиковый период количества госпитализаций и летальных исходов.

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Автор: Дмитрий Захаров