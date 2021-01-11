С 8 января в Украине действуют усиленные карантинные ограничения.

Ограничение продажи непродовольственных товаров в Украине во время локдауна позволит уменьшить количество людей в супермаркетах.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказала эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы, доктор медицинских наук Наталья Виноград.

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"Речь идет о ряде факторов, которые определяют возможность инфицирования людей. Эта вероятность обусловлена продолжительностью пребывания человека в зоне потенциального распространения патогена. В данном варианте установлено, что человек достигнет реализованного риска заражения, если он будет там находиться 15 минут, которых хватит, чтобы взять продукты и выйти из магазина. А вот, чтобы обойти все отделы и собрать все нужные и ненужные вещи, постоять, подумать, это больше 15 минут даже для опытного покупателя", - пояснила она.

Эксперт добавила, что украинским врачам "и так сейчас хватает работы".

"Основная идея – сдержать темпы прироста новых случаев с учетом того, что нужна защита еще и от гриппа и других ОРВИ, и лимитировать, ограничивать потенциальные риски. Посчитайте, сколько помещений может посетить человек в день и сколько там находиться. Может, он лучше посидит дома и обойдется без носков?", – отметила она.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января включительно. В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов с собой).

Также не работают кинотеатры, фитнес-клубы, спортивные залы, бассейны, театры.

Запрещается посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий. Одновременно работает общественный транспорт.

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Автор: Юрий Годован