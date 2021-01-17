Медик объяснил, что организм человека далеко не всегда готов к испытанию низкими температурами.

В Украине 19 января будут праздновать Крещение Господне, в этот день верующие по традиции ныряют в ледяную воду. Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий предупредил, что эта практика может быть опасной.

Читайте такжеСильные морозы в Украине продержатся еще три дня: прогноз погоды (карта)

В комментарии ТСН медик объяснил, что далеко организм человека далеко не всегда готов к испытанию низкими температурами.

"Это очень большой стресс для организма, большой выброс кортизола, когда человек ныряет, плюс само переохлаждение, организм далеко не всегда готов к таким нагрузкам", — отмечает Жиравецкий.

Врач подчеркнул, что это особенно опасно для тех, кто недавно переболел коронавирусом. Если человек переболел COVID-19 пол года назад, то это еще полбеды, но если это произошло недавно" - нырять в прорубь не рекомендует.

"Я даже не рекомендую заниматься спортом месяц, потому что вижу, что люди получают негатив. У меня были пациенты, которые ныряли еще до появления коронавирус, то у одного пациента было обострение герпеса, причем сыпь появился не на губах, а на теле. Еще от коллег знаю об одном пациенте, у него отказали почки в 60 лет после того, как он нырнул в холодную воду. У него еще развилось аутоиммунное заболевание, возможно, оно у него и было, но это была как провокация, и врачи его не смогли спасти", — рассказывает врач.

Медик в целом не советует купаться в ледяной воде, ведь это может привести к серьезным последствиям.

"Не время для купания в проруби, мало того, речь не идет о массовых таких мероприятиях. Я бы вообще не рекомендовал этим заниматься. У меня есть еще много пациентов, которые занимаются моржеванием, но рано или поздно они приходили к сильному воспалению простаты, у них даже выделялась кровь и моча, были довольно серьезные проблемы. У женщин часто это провоцирует цистит, если женщина не готова к таким процедурам, соответственно, она может иметь воспаление мочевого пузыря. Организм хитрый и умный, ему не нужно делать какие-то сверхнагрузки, он знает, как себя хорошо самому во время сна полечить. Лучше этого не делать, потому что потом врачи будут мазать себе голову, потом будут версии о повторном COVID-19 и будет много вопросов", — говорит Жиравецкий.

Медик объясняет, что люди, которые нырнули в ледяную воду, могут ощущать приток сил и позитива, ведь в организме выделяется соответствующий гормон.

"Кто-то придумал такую вещь, что от ныряния организм оздоравливается. Просто выбрасывается кортизол, он является антидепрессантом, уменьшает, кстати, иногда болевые ощущения. Тут больше вопрос в позитивном настроении. Но это не гарантирует, что вот этот скачок кортизола потом не выльется какой-то другой более серьезной проблемой", - подытожил эксперт.

Больше новостей на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров