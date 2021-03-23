В частности, Украина не будет платить за "мины и пули, которыми Россия стреляет на востоке Украины" в украинских военных.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил отказ Украины покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Sputnik V".

Об этом глава МИД сообщил в интервью словацкому изданию "Tyžden", сообщает посольство Украины в Словакии.

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"Наше правительство исключило возможность приобретения этой вакцины. Мы не будем платить за мины и пули, которыми Россия стреляет на востоке Украины. Россия превратила вакцину "Sputnik" в политический инструмент и гибридное оружие. "Sputnik V" не имеет ничего общего ни с какими гуманитарными целями РФ. В России нет достаточно вакцин, чтобы вакцинировать собственное население, но она активно продает вакцины любой стране мира. Возникает вопрос: России иностранные граждане важнее собственных? Или просто "Sputnik V" рассматривается как инструмент внешней политики, а не здравоохранения? Ответ на эти вопросы очевиден", - заявил Кулеба.

Министр считает, что каждая страна должна поставить себе вопрос: если Россия не имеет достаточно вакцин для вакцинации собственного населения, но готова продавать вакцину нам, какова цена этой "щедрости"?

"Дело в том, что это не финансовая, а политическая цена", - убежден Кулеба.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Напомним, ряд стран мира отказались от применения вакцины AstraZeneca в рамках "мер безопасности", но потом вакцинацию возобновили.

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает "вероятно хорошей" российскую вакцину от COVID-19.

Ранее сообщалось, что некоторые правительства стран-участниц ЕС рассматривают возможность централизованной закупки российской вакцины "Спутник V".

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Автор: Виталий Саенко