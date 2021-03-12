Некоторые карантинные ограничений «красного» уровня ввели в городе из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19.

В Виннице из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19 с 13 марта запрещается проведение массовых мероприятий, работа спортивных и культурных учреждений.

Читайте такжеСрок годности истекает в июне: Украина не успевает использовать все 500 тысяч доз вакцин Covishield - СМИКак сообщает пресс-служба Винницкого городского совета, соответствующее решение было принято сегодня на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19 в Винницкой городской территориальной громаде дополнительно к противоэпидемическим мерам «оранжевого» уровня, предусмотренных постановлением Кабинета министров Украины от 09.12.2020 № 1236 (с изменениями), в Виннице вводятся карантинные ограничения «красного» уровня относительно запрета проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры», - говорится в сообщении.

Согласно решению комиссии, запрещено проведение культурных и развлекательных массовых мероприятий, прием посетителей учреждениями культуры и клиентов в спортзалах, фитнес-центрах, бассейнах.

Отмечается, что ограничения начинают действовать с 13 марта.

Ситуация с заболеваемостью в Винницкой области

За последние сутки в Винницкой области зарегистрировано 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Область находится в «оранжевой» зоне эпидемической опасности.

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Автор: Светлана Макринская