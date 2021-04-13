Ранее Полтавская область была "оранжевой". Правила "красной" зоны вступят в силу с 15 апреля.

С 15 апреля "красную" зону эпидемической опасности пополнит Полтавская область.

Читайте такжеКиев скоро может выйти из "красной" зоны: в ВР заявили о положительной динамикеОб этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабмина Олег Немчинов. Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Оно вступает в силу с 00:00 15 апреля 2021 года.

"С 00 часов 00 минут 15 апреля 2021 г. установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области и применить на территории Полтавской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Какие области и населенные пункты ранее попали в "красную" и "желтую" зоны

11 апреля в Минздраве сообщили, что "красная" зона карантинных ограничений действует в Киеве и 12 областях.

В перечень областей с «красным» уровнем опасности входили: Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская.

"Желтыми" были только Ивано-Франковская и Херсонская области, а остальные области – в "оранжевой" зоне.

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Автор: Ольга Робейко