Черниговская и Черновицкая области сейчас находятся в "красной" зоне эпидопасности.

В ближайшее врем Черниговская и Черновицкая области могут выйти из "красной" зоны эпидемической опасности.

Читайте такжеПоловина областей Украины и Киев попали в "красную" зону карантинаОб этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью журналистке Янине Соколовой.

По его мнению, через несколько дней они могут перейти в "желтую" зону.

"Мы можем сказать, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат. Черниговская и Черновицкая области уже подходят к тому, чтобы через три-пять дней перейти из "красного" в "желтый" уровень эпидемиологической опасности. Это значит, что у них будут сняты жесткие карантинные ограничения", - отметил Ляшко.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 апреля в Украине было выявлено 12 тыс. 112 новых случаев COVID-19 в частности заболели 524 ребенка и 181 медработник.

За сутки умерли 235 человек, выздоровели – 5 тыс. 34.

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Автор: Людмила Жерновская