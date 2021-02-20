В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса.
Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
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По его словам, Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 "КовиВак", созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.
Первые 127 тыс. доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.
Препарат "КовиВак" —третий по счету после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны". Его разработали на основе целого инактивированного (иногда говорят "убитого") коронавируса. При введении организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям, сказано в сообщении.
Российские эксперты уверяют, что "КовиВак" будет эффективен и против мутировавших штаммов, поскольку в нем использован вирус целиком, а не фрагменты его генома.
Клинические испытания начались в начале октября, нежелательных проявлений не выявили, заявили разработчики. Скоро завершится вторая фаза, дальше тесты пройдут на 3 тысячах добровольцев.
Сейчас в России от коронавируса прививают вакциной "Спутник V".
Российская вакцина от коронавируса: что известно
- В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.
- Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- В начале февраля 2021 года правительство Укураины запретило регистрацию вакцин от COVID-19 производства России.
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