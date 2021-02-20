В начале февраля 2020 года правительство Укураины запретило регистрацию вакцин от COVID-19 производства России.

В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса.

Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

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По его словам, Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 "КовиВак", созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

Первые 127 тыс. доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.

Препарат "КовиВак" —третий по счету после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны". Его разработали на основе целого инактивированного (иногда говорят "убитого") коронавируса. При введении организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям, сказано в сообщении.

Российские эксперты уверяют, что "КовиВак" будет эффективен и против мутировавших штаммов, поскольку в нем использован вирус целиком, а не фрагменты его генома.

Клинические испытания начались в начале октября, нежелательных проявлений не выявили, заявили разработчики. Скоро завершится вторая фаза, дальше тесты пройдут на 3 тысячах добровольцев.

Сейчас в России от коронавируса прививают вакциной "Спутник V".

Российская вакцина от коронавируса: что известно

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

В начале февраля 2021 года правительство Укураины запретило регистрацию вакцин от COVID-19 производства России.

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Автор: Виктория Токарева