Недавно в мире зарегистрировали еще одну побочную реакцию на вакцину Moderna от коронавируса – большое красное пятно вокруг места инъекции.

Прививкf от COVID-19 влечет за собой несколько неприятных, но безобидных побочных эффектов, как боль или отек в месте инъекции, усталость и головная боль. Недавно в мире зарегистрировали еще одну побочную реакцию на вакцину Moderna от коронавирусf – большое красное пятно вокруг места инъекции, пишет УП. Жизнь со ссылкой на Health.

Этот эффект получил народное название "ковидная рука", а медицинские эксперты отнесли его к категории "отсроченные реакции гиперчувствительности", что по сути означает реакцию на вакцину на коже, которая появляется лишь через некоторое время после укола.

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Эффект "ковидной руки" – это красное пятно, которое появляется вокруг места инъекции после прививки от COVID-19. Пятно может достигать 12-15 см в диаметре и может болеть.

"Это аллергическая реакция, которая возникает после инъекции. Появляется отек и покраснение в месте укола. Некоторые люди, у которых был эффект "ковидной руки", также сообщали об зуде в пораженном месте и боль при касании к нему", – отметила доктор медицины, сертифицированный дерматолог Дебра Джалиман.

Эффект "ковидной руки" фиксируют именно после прививки вакциной Moderna. Это так называемая "генетическая" вакцина, которая содержит генетические инструкции, помогающие нашему иммунитету защититься от коронавируса. Такой же генетической вакциной является Pfizer, однако эффект "ковидной руки" после прививки этим препаратом не фиксировали. За исключением этой реакции, пока побочные эффекты вакцин Pfizer и Moderna почти идентичны.

Эффект "ковидной руки" необычен тем, что проявляется не сразу – обычно через 5-9 дней после первой прививки. Другие побочные реакции от вакцин против COVID-19 обычно проявляются в течение одного-двух дней после инъекции.

У Крис Гилберт, докторши медицинских наук, "ковидная рука" проявилась после первой дозы вакцины Moderna от COVID-19.

"Я думала, что с побочными эффектами покончено, но на седьмой день после прививки, когда я ложилась спать, у меня начался зуд в месте инъекции", – написала она в Psychology Today.

Когда женщина проснулась, то увидела, что вокруг места инъекции сформировалось красное круглое пятно, диаметром примерно 5 см.

По словам докторши Джалиман, покраснение должно исчезнуть в период от 24 часов до недели. Процент людей, у которых развивается реакция, пока не известен. Ким Блюменталь, доктор и профессор медицины Гарвардской Медицинской школы, рассказала USA Today, что видела довольно много проявлений "ковидной руки".

"Вероятно, мы только видим верхушку айсберга", – сказала она.

В то же время количество официально зарегистрированных сообщений о "ковидных руках" невелико: в глобальном дерматологическом реестре COVID-19 пока только 14 зафиксированных реакций "ковидной руки", хотя не факт, что данные точны. О небольшом количестве случаев этой побочной реакции также сообщали в результатах клинических испытаний вакцины Moderna.

Исследователи обнаружили, что с 30 тыс. 420 людей, которые получили вакцину, "ковідна рука" проявилась в 244-х после первой дозы препарата и в 68-ми – после второй дозы. О "ковидной руке" чаще сообщали женщины, хотя почему так происходит – не понятно.

"У нас действительно больше зафиксированных случаев этой реакции у женщин, но, возможно, причина в том, что женщины с большей вероятностью расскажут", – считает доктор Ким Блюменталь.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний в США пока не упоминают о каких-либо отсроченную реакцию на вакцину Moderna, лишь перечисляют общие побочные эффекты.

Насколько опасен эффект "ковидной руки"

Врачи считают, что побочный эффект в виде "ковидной руки" не несет угрозы и отказываться от вакцинации из-за него не нужно.

"Причины эффекта пока не ясны, но это не должно отталкивать людей от вакцины Moderna. Трудно понять, почему организм так реагирует", - сказала доктор Джалиман.

Эксперты все еще пытаются выяснить, что именно происходит, но вероятно, что это просто часть реакции иммунной системы организма на вакцину.

"Не очень весело иметь большое красное пятно на руке в течение нескольких дней, но на самом деле не стоит паниковать и отказываться от второй инъекции", – отметила Эстер Фриман, доктор медицины, директор отдела дерматологии Масачусетской больницы Гарвардской медицинской школы.

Побочные эффекты при вакцинации от COVID-19 препаратами Moderna и Pfizer

Примерно 2% участников исследований вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna имели высокую температуру – до 39-40°C.

Волонтеры, получившие Moderna, также имели следующие реакции:

9,7% чувствовали усталость; 8,9% боль в мышцах; 5,2% боль в суставах.

Привитые Pfizer / BioNTech имели более низкие показатели побочных реакций:

3,8% чувствовали усталость; 2% жаловались на головную боль.

Также среди побочных эффектов отмечали:

тошноту; увеличение лимфоузлов; озноб.

Эти эффекты могут длиться от 12 до 36 часов после инъекции. Также у некоторых вакцинированных фиксировали анафилактический шок. В частности, двое работников Национальной службы здоровья Великобритании, которые одними из первых получили вакцину, имели такую аллергическую реакцию.

Оба человека в прошлом имели серьезные аллергические реакции и всегда носили при себе специальный шприц с адреналином на случай анафилактического шока. После этих случаев в Великобритании заявили, что не советуют эту вакцину тем, кто имеет серьезные аллергические реакции.

Во Всемирной организации здравоохранения также не рекомендуют вакцинировать генетическими вакцинами от COVID-19 (Moderna и Pfizer) людей с тяжелыми аллергическими реакциями на любой компонент вакцины.

Напомним, в феврале в Украину должны доставить 117 тысяч доз вакцины Pfizer, а также в течение первого полугодия 2021 года – от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Об использовании в Украине вакцины Moderna речь пока не идет.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН