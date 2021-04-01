За смену в реанимации медики теряют литры жидкости.

В больнице имени Мечникова в Днепре сложилась крайне тяжелая ситуация с коронавирусом. Реанимация забита "тяжелыми" больными, а медики работают в условиях колоссальной нагрузки.

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Об этом в Facebook рассказал главврач больницы Сергей Рыженко.

Так, один из пациентов - 43-летний мужчина, имеет поражение легких в 100%, врачам удалось его стабилизировать. Кислород пациенту подают под большим давлением. Рядом лежит женщина, которой сделали кесарево - у нее легкие поражены на 90%. Родившийся у нее здоровый ребенок может остаться сиротой.

"КОВИД-реанимация Мечникова перегружена втрое. Присутствие женщин и мужчин в одном зале никого не беспокоит. Врачи и сестры оставляют мокрые следы от пота. За смену они теряют литры жидкости. Молодые девушки медсестры падают в обморок от перегрева", - поделился Рыженко.

"Все медработники, спасающие от КОВИД-пневмоний - жертвенники. Здоровым это не понять…", - заключает он.

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Автор: Дмитрий Захаров