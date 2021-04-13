В мире использовали более 780 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Количество больных коронавирусом в мире растет седьмую неделю подряд, несмотря на более чем 780 миллионов доз вакцин. В то же время в ВОЗ считают, что пандемию можно взять под контроль за несколько месяцев.

По данным Всемирной организации здравоохранения, выросли также показатели смертности вследствие коронавирусной болезни.

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"В течение семи недель мы наблюдаем рост случаев заболевания, смертность растет четвертую неделю подряд. В некоторых странах Азии и Ближнего Востока наблюдается значительный рост заболеваемости", – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

По словам главы ВОЗ, пандемия коронавируса еще далека от завершения, но ее можно взять под контроль за несколько месяцев с помощью карантинных мероприятий.

"Снижение числа случаев и смертей в течение первых двух месяцев года показывает, что вирус и его штаммы можно остановить", – добавил он.

Коронавирус в мире: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко