Количество больных коронавирусом в мире растет седьмую неделю подряд, несмотря на более чем 780 миллионов доз вакцин. В то же время в ВОЗ считают, что пандемию можно взять под контроль за несколько месяцев.
По данным Всемирной организации здравоохранения, выросли также показатели смертности вследствие коронавирусной болезни.
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"В течение семи недель мы наблюдаем рост случаев заболевания, смертность растет четвертую неделю подряд. В некоторых странах Азии и Ближнего Востока наблюдается значительный рост заболеваемости", – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
По словам главы ВОЗ, пандемия коронавируса еще далека от завершения, но ее можно взять под контроль за несколько месяцев с помощью карантинных мероприятий.
"Снижение числа случаев и смертей в течение первых двух месяцев года показывает, что вирус и его штаммы можно остановить", – добавил он.
Коронавирус в мире: что известно
- Согласно данным СНБО Украины с начала пандемии в мире зарегистрировали свыше 136 миллионов больных коронавирусом. Из них около 78 миллионов пациентов уже преодолели болезнь. Впрочем, 2 936 018 умерли от осложнений, вызванных недугом.
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