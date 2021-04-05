По словам медика, низкие темпы вакцинации в Украине не позволяют рассматривать прививки как действенное средство в борьбе с распространением коронавируса.

В настоящее время в Украине ежедневно есть около ста тысяч инфицированных коронавирусом и, если темпы распространения болезни сохранятся, то уже через месяц в стране может быть около трех миллионов больных, а через три месяца - девять миллионов.

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Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал главный врач львовского медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий.

По его словам, темпы вакцинации оставляют желать лучшего и не позволяют рассматривать прививки от коронавируса как действенное средство в борьбе с распространением эпидемии.

"Этого количества доз, которое пришло к нам первый раз, явно недостаточно для того, чтобы вакцинировать большое количество населения", - сказал он

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Автор: Екатерина Лиманская