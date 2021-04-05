В одной из больниц решили перепрофилировать сразу три отделения для больных коронавирусом. А утром возле больницы выстраивается очередь из "скорых".

В Киеве в 9-й больнице сразу три отделения перепрофилировали под COVID-больных.

Об этом в Facebook рассказала медик Людмила Коваленко.

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"Перепрофилировали кровати хирургического, гинекологического, терапевтического отделений под ковид", - написала она.

По словам медика, больные поступают тяжелые и уже "залеченные" антибиотиками на первичке. В инфекционном на утро 4 апреля оставалось только два места. А у входа в больницу выстраивается очередь из "скорых": по 7-8 машин.

"При этом есть пациенты, которые по состоянию могут быть на амбулаторном лечении (испуг, температура долго, но корректируется антипиретиками, сатурация удовлетворительная - 93-95%). Понимаю, что есть проблемы курации больных амбулаторно. Но ведь драгоценные места в стационарах для тяжелых больных", - резюмировала Коваленко.

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Автор: Екатерина Лиманская