На фоне вируса у некоторых пациентов развивались психические расстройства.

Паника из-за коронавируса наносит вред здоровью заболевшего.

Читайте такжеКомаровский объяснил, как коронавирус приводит к психозу и каким пациентам необходима помощь (видео)Об этом в эфире программы "Один, Два и Ты" на телеканале Апостроф TV заявила врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук.

По ее словам, коронавирус может давать осложнения на нервную систему, однако паника тоже играет большую роль.

На фоне вируса у некоторых пациентов развивались психические расстройства. Также были случаи суицида.

"Возможно, если бы не было паники, то не было бы таких случаев. Но эти пациенты тревожные, депрессивные. Есть даже поражение не только психического плана, но и нервных окончаний, вроде отсутствия обоняния. Это тоже поражение нервных окончаний. Оно восстанавливается, но нервная ткань восприимчива к этой инфекции", - рассказала врач.

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Автор: УНИАН