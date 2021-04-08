Избыток витамина С провоцирует образование камней в почках, пояснил специалист.

Витамин С может повысить иммунитет, но принимать его следует в умеренных количествах.

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Такое мнение в ходе прямой линии "Фактов" высказал сосудистый хирург Александр Боркивец.

"Витамин С хорошо принимать во время болезни, когда высокая температура. Лечебная доза (от одного до двух граммов) повышает иммунитет. Также улучшаются обменные процессы после перенесенного СOVID-19. Но излишек витамина С выводится почками, причем, чем продолжительнее был прием, тем интенсивнее. И продолжается даже после отмены витамина, что угрожает гиповитаминозом", - пояснил специалист.

По словам медика, избыток витамина С провоцирует образование камней в почках, а в больших дозах ухудшает структуру костей и может спровоцировать остеопороз.

Боркивец также пояснил, что коронавирус - "своеобразный экспресс-тест для организма".

"Болезнь — это, в первую очередь, проверка иммунной системы. К сожалению, все мы так или иначе переболеем, причем не один раз. Для того, чтобы потери были минимальными, хронические заболевания надо контролировать", - заключил он.

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Автор: Дмитрий Захаров