В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину шведско-британской компании AstraZeneca для экстренного применения.

Об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга, который транслировался в официальном YouTube-канале ВОЗ.

"ВОЗ сегодня одобрила для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета. Теперь у нас есть все необходимое для быстрого распространения вакцин. Но нам все еще нужно наращивать производство", - заявил Гебрейесус.

По его словам, таким образом ВОЗ разрешила распространение этого препарата по всему миру с помощью глобального механизма COVAX, созданного для обеспечения доступности вакцин.

Как сообщается на сайте ВОЗ, данные о вакцине изучила Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации. Они рекомендовали использование препарата для всех возрастных групп от 18 лет и старше.

В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.

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Как отмечается, одобрение получили две версии вакцины. Одна из них производится совместно с компанией SKBio в Южной Корее, вторая - в Институте сыворотки Индии.

По словам Гебрейесуса, обе компании производят один и тот же препарат, но так как они используют разные производственные площадки, потребовались отдельные проверки и разрешения.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Ранее в ВОЗ заявили, что в 47 странах мира, имеющих преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

В феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19. Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля. Во время первого этапа планируют делать прививки медикам, работающим с больными COVID-19.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцину производства Pfizer/BionTech во время первой волны распределения. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцины. Планировалось, что вакцинация в Украине начнется именно препаратом Pfizer/BionTech.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 гола Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

10 февраля стало известно, что Европейская комиссия предоставляет помощь Польше в вопросе перепродажи Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

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Автор: Александр Топчий