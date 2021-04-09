Оборудование в ближайшие две недели поставят в Киев, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Черновицкую, Тернопольскую, Ривненскую и Черкасскую области.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала поставки в Украину 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. ИВЛ профинансированы Европейским Союзом.

Как сообщило Представительство ЕС в Украине, оборудование в ближайшие две недели поставят в Киев, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Черновицкую, Тернопольскую, Ривненскую и Черкасскую области.

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В представительстве ЕС в Украине напомнили, что первый аппарат уже передали Уманской городской больнице (Черкасская область). Его передали 9 апреля посол Матти Маасикас, глава Представительства ЕС в Украине, и представитель ВОЗ и председатель Национального бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Общая стоимость оборудования, запасных частей и расходных материалов, а также услуг по установке, обучению персонала, обеспечению дополнительной гарантии и профилактического обслуживания составляет 899 тысяч евро.

Вся техника проверена на соответствие стандартам качества и безопасности, в ближайшие недели она будет распределена Бюро ВОЗ в Украине в медицинские учреждения в соответствии с потребностями, определенными Министерством здравоохранения Украины.

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Автор: Виктория Гордиенко