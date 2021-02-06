О выявлении нового «британского» штамма сообщили уже 30 стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения.

Новый штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании, может стать преобладающим в Европе.

Об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения.

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В настоящее время в Европе вовсю циркулирует новый штамм коронавируса – SARS-CoV-2, который изначально был обнаружен в Великобритании. О выявлении нового «британского» штамма сообщили уже 30 стран Европейского региона ВОЗ.

«Многие из этих стран прогнозируют, что этот штамм может стать преобладающим вариантом вируса в ближайшие недели и что на него будет приходиться самая большая доля случаев COVID-19», сообщают в Европейском бюро ВОЗ. В регионе уже зарегистрировано более 22 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

В ВОЗ считают, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что имеющиеся вакцины будут менее эффективно защищать от этого варианта. При этом уже есть достоверные данные, свидетельствующие о том, что этот вариант вируса распространяется быстрее, чем его предыдущие. В то же время дети не подвергаются большему риску, чем раньше.

Обеспокоенность в связи с новым вариантом вируса связана в основном с тем, что его быстрое распространение приведет к заражению большего числа людей и большему числу госпитализаций.

«Если в результате этого наши системы здравоохранения окажутся перегруженными и не смогут справиться с наплывом пациентов, то больше людей будут подвержены опасности умереть от этого заболевания, – заявила представитель ВОЗ Кэтрин Смоллвуд – Это тот сценарий, которого мы пытаемся избежать. Именно поэтому сейчас более чем когда-либо важно замедлить передачу инфекции...».

В настоящее время в странах, где циркулирует новый вариант вируса, проводятся дополнительные эпидемиологические и вирусологические исследования.

В ВОЗ отмечают, что мутации вируса не избежать. В начале 2021 года увеличилось число сообщений о выявлении новых вариантов COVID-19, что свидетельствует о новой тенденции в развитии нынешней пандемии.

«Появление новых вариантов – весьма обычное явление, и сами по себе они не всегда представляют большую опасность. Однако они могут быть более опасными, если они влияют на поведение вируса. Следовательно, нам необходимо проводить тщательный мониторинг этих изменений», – заявил представитель ВОЗ Ричард Пибоди.

В ВОЗ призывают все страны увеличить масштабы секвенирования изолятов вируса SARS-CoV-2 и делиться данными о полученных результатах. ВОЗ также настоятельно рекомендует и далее применять все доказавшие свою эффективность базовые меры по охране общественного здоровья и ограничению социальных контактов.

Новый штамм коронавируса из Британии:

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.

Многие страны прекратили с Великобританией авиасообщение.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавирус, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.

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Автор: Виктория Токарева