Один генотип называется В1, а второй – В11.

Во Львовской области обнаружили два штамма коронавируса. При этом ни один из них не является ни «британским», ни «южноафриканским».

Об этом на брифинге сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко. Брифинг транслировался на Facebook-странице облгосадминистрации.

Читайте такжеЗеленский получил прививку от коронавирусаПо ее словам, один генотип называется В1, а второй – В11.

«То есть, ни «южноафриканского», ни «лондонского» пока на территории области нет», – сказала она.

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Автор: УНИАН