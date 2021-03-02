Стало известно, какие штаммы коронавируса обнаружили во Львовской области / фото REUTERS
Во Львовской области обнаружили два штамма коронавируса. При этом ни один из них не является ни «британским», ни «южноафриканским».
Об этом на брифинге сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко. Брифинг транслировался на Facebook-странице облгосадминистрации.
Читайте такжеЗеленский получил прививку от коронавирусаПо ее словам, один генотип называется В1, а второй – В11.
«То есть, ни «южноафриканского», ни «лондонского» пока на территории области нет», – сказала она.
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