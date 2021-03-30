Сама врач потеряла свою мать, у которой ранее обнаружили коронавирус.

Львовская врач Любовь Зановяк записала импульсивное обращение к президенту и мэру Львова, в котором призывает объявить в городе чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом.

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Как сообщает ТСН медик выложила обращение в Facebook. Сейчас найти его на странице уже невозможно.

"Хочу в это непростое время предостеречь вас, чтобы вы сидели дома, меньше контактировали. Чтобы вы просто понимали, что никогда, ни за какие деньги вы не купите здоровье своим близким. И этого не надо, чтобы кто-то был болен с высокой температурой. Течение болезни проходит очень коварно. Привычный коронавирус сейчас - это самое простое, потому что мы имеем штамм британского вируса, который есть во Львове и Ивано-Франковской области", - указала она.

Врач отмечает, что британский штамм тяжело поражает даже молодых и здоровых людей.

"Я обращаюсь к главным врачам, президенту, мэру: закрывайте на*** Львов на чрезвычайное положение. Потому, что скорые постоянно привозят людей. Больных не успевают подключать к кислороду и они умирают. Кровь сгущается - человек просто перестает жить. И все! На днях, в субботу, умерла наша медсестра. Она молодая женщина, которая никогда ничем не болела. Она просто умерла. И это - медик, человек информированный, который понимает, как себя вести в такой ситуации", - заявила Зановяк.

Медик отмечает, что экономические неурядицы из-за локдауна в любом случае не страшнее смертельно опасной болезни.

"Если кто-то переживает за коммунальные услуги, за какую-то еще х***, то сидите на холодном чае и на черном куске хлеба. Переживите тот период и потом будете ездить за границу, гулять с детьми. Главное, чтобы было с кем гулять и с кем ездить. Потому что на сегодняшний день ситуация плачевная. Если кто-то не верит новостям в интернете, на телевидении. Так я сегодня здесь нахожусь в центре всех событий, перед восьмой больницей. Опомнитесь, сидите дома, никуда не выходите", - объясняет она.

Врач рассказала, что ее мать также заболела, вероятно британским штаммом коронавируса, которого не смогли подтвердить тесты.

"Мама сбила температуру и больше ее не было, а на пятый день у нее началось двустороннее поражение легких. У мамы сатурация в крови была 65. Гуляйте в маске: и не на бороде или еще где-то там. Обращаюсь к властям - штрафуйте за отсутствие масок. Потому что скорые приезжают одна за другой. Выписывают единицы. В больнице многие умирают. Умирают один за другим. Я боюсь неизвестных номеров, звонят, чтобы они не сказали "все забирайте", - отметила женщина.

Сообщается, что 30 марта Зановяк сообщила в Facebook о смерти матери.

Напомним, во Львове из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 сегодня городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила продлить усиленный карантин до 12 апреля.

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Автор: Дмитрий Захаров