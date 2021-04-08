Британский штамм коронавируса гораздо агрессивнее, предупредил медик.

В реанимации львовской больницы скорой помощи смертность среди "тяжелых" пациентов с COVID-19 очень высока - выживают лишь 13-14% больных.

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Об этом в интервью Zaxid.net, рассказал главный врач больницы скорой помощи Олег Самчук. Он пояснил, что первые две волны эпидемии были намного легче, ведь третья волна принесла британский штамм коронавируса.

"Мы берем специализированное оборудование, специализированные реактивы, передаем их и определяем, каких пациентов мы лечим. Потому что сейчас чрезвычайно они потяжелели, течение болезни стало более быстрым и угрожающим. Когда у пациентов 10-20% поражения легких – это было раньше критично, то сейчас мы ведем пациентов с 40-50% поражения", - отметил врач.

По его словам, граница между тяжелыми и реанимационными пациентами стерта.

"Смертность, увы, при этих тяжелых формах и запущенности немаленькая. Но если мы говорим о смертности пациентов, которые уже находятся на аппарате ИВЛ, то если в мире 10% этих пациентов выживает, у нас 13-14% выживаемости этих пациентов. У нас достаточно мощная реанимация, и мы стараемся тех людей, которые попадают на ИВЛ, снять их с ИВЛ", - подытожил он.

Третья волна коронавируса в Украине

В начале марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине началась третья волна коронавируса. Он добавил, что в связи с этим существует угроза нового жесткого локдауна.

На сегодня 11 регионов Украины находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. Однако общенациональный локдаун пока не вводится.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "британский" штамм коронавируса "терроризирует" Украину. По словам министра, "британский" штамм более заразен, более "молодой", с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной.

По данным сервиса Worldometers, по состоянию на 7 апреля Украина вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19.

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Автор: Дмитрий Захаров