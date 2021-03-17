Во Львове уже объявили о локдауне до 28 марта.

Во Львовской области, оказавшейся на грани попадания в "красную" зону карантина, наблюдается крайне напряженная ситуация в больницах. Некоторые из них уже заполнены на 100%.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В соцсетях обсуждают кадры, на которых больные лежат в коридорах "ковидной" больницы. Ее обустроили в ноябре в помещение медицинского колледжа. Медики говорят, что в этом нет чего-то необычного: к этому уже привыкли, а коридоры успели обустроить для приема и лечения людей.

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"Это холлы, это коридоры, это кабинеты, которые были впоследствии обустроены для приема пациентов. Поэтому сейчас, когда есть большее количество пациентов, мы просто кладем их туда, мы изначально планировали. Пациенты под круглосуточно наблюдением", - уверяет пресс-секретарь больницы скорой медицинской помощи Кристина Дворецкая.

Эта больница сейчас заполнена на половину, но медики истощены. В начале недели туда доставляли 7-8 больных ежесуточно, сейчас - 30.

Сегодня стало известно, что во Львове с 19 марта вводят жесткий карантин. Ограничения будут действовать минимум до 28 марта.

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Автор: Юрий Годован