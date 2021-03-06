Количество инфицированных коронавирусом во Львове продолжает расти, сейчас уже заняты более трети коек.

Во Львове развернут два временных госпиталя для пациентов, больных коронавирусом.

Соответствующее решение приняли на заседании городского штаба Львова по противодействию коронавирусу, передает Громадське.

Сейчас во львовских больницах есть 1300 мест для пациентов с COVID-19, из них 418 уже заняты. Также город может развернуть 265 резервных коек: 250 в больницах и еще 15 - в родильном отделении.

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Вместе с тем в городском совете Львова прогнозируют, что через две-три недели в городских больницах может не остаться свободных коек. Чтобы предотвратить это, там решили развернуть два временных госпиталя и увеличить дневной стационар по другим заболеваниям в поликлиниках.

Как отмечает zaxid.net кроме развертывания временных госпиталей, штаб также решил:

обустроить дополнительные кровати для больных в больницах города;

увеличить дневной стационар по другим заболеваниям в поликлиниках;

коммуницировать с представителями отрасли услуг по соблюдению карантинных ограничений;

обустроить мобильные лаборатории ПЦР-тестирования, в частности в аэропорту;

усилить работу мониторинговых групп;

мониторить посещаемость школ и садиков 9 и 10 марта для дальнейшего принятия решений по работе этих учебных заведений.

Эти решения штаба планируют утвердить на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которое состоится во вторник, 9 марта.

"Во вторник мы проведем городскую комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС, на которой будем принимать эти все решения. Сейчас они нуждаются в детализации с точки зрения бюджета, юридической и организационной сторон", - заявил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Коронавирус в Украине: адаптивный карантин

17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.

Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни эпидемической опасности.

26 февраля областная комиссия ТЭБ и ЧС решила с 27 февраля усилить карантинные ограничения в Черновицкой области. Согласно решению, с 27 февраля по 9 марта включительно в области запрещена работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки; учебных учреждений, кроме учреждений дошкольного и специального образования; развлекательных центров. Также не разрешается проводить массовые мероприятия.

Кроме того, усиленный карантин уже введен с 22 по 28 февраля на Ивано-Франковщине. В регионе действуют ограничения "красной зоны", общественный транспорт работает в режиме спецперевозок. Также на Ивано-Франковщине создано 16 блок-постов для предотвращения распространения коронавируса.

"Укрзализныця" с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в этом регионе.

3 марта в Житомирской области введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Автор: Александр Топчий