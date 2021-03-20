Андрей Садовый попросил помощи у медиков из-за сложной ситуации во Львове.

Во Львове стремительно увеличивается количество больных коронавирусом, в частности тех, кто нуждается в госпитализации. Поэтому городской голова Андрей Садовый попросил еще незадействованных медиков присоединиться к борьбе с пандемией.

Об этом Андрей Садовый написал в своем Talagram.

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Ежедневно на Львовщине в больницу кладут 250 – 300 пациентов с COVID-19. За сутки 19 марта их количество достигло 338.

По словам Садового, на Львовщине делают все, чтобы увеличить количество коек в городских и областных больницах. Однако врачей и других медицинских работников критически не хватает.

"Знаю, что у нас есть много медиков, которые смогут прийти на помощь. В конце концов, если вы не со Львова, то имеете хорошую возможность это изменить. Мы хотим сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей", – отметил мэр.

Садовый попросил всех, кто имеет медицинское образование, помочь и присоединиться. Гарантируют достойное финансовое вознаграждение.

Всех желающих просят позвонить на горячую линию города - 1580, или заполнить онлайн-форму.

Коронавирус на Львовщине: какая ситуация

Во Львовской области за сутки обнаружили 1180 новых больных коронавирусом. Согласно данным СНБО, с начала пандемии в регионе диагностировали более 92 тысяч случаев инфекции. За это время выздоровели около 74 тысячи человек, но 2474 – умерли.

Из-за этого во всей области, в частности во Львове, 19 марта ввели локдаун. Он будет действовать 10 дней, однако, при необходимости, могут продлить.

Ранее Садовый заявил, что в области не хватает вакцин от коронавируса. Поэтому и вакцинация "идет" медленно.

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Автор: Виктория Гордиенко