На сегодня в медучреждениях города зарезервировано 1300 коек для лечения больных с COVID-19, количество мест планируют увеличить еще на 700.

В двух львовских больницах планируют развернуть временные госпитали для размещения больных COVID-19.

Читайте такжеМэр Львова не исключил введения в городе локдауна из-за осложнения ситуации с коронавирусом

Соответствующее решение городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС озвучил сегодня на брифинге городской голова Львова Андрей Садовый.

По его словам, по состоянию на сегодня в коммунальных медучреждениях города зарезервировано 1300 коек для лечения больных COVID-19.

"На утро было заполнено 534 кровати. Но кто может спрогнозировать, сколько больных в дальнейшем будут попадать в больницы за сутки: 40 или 50 или 60? Поэтому мы поставили цель увеличить этот резерв еще на 700 койко-мест, то есть дойти до 2 тыс.», - рассказал мэр.

Он отметил, что для этого на базе Клинической больницы скорой медицинской помощи и 8-й городской клинической больницы планируется создать временные госпитали.

"В этих больницах есть отделение реанимации. Мы не будем создавать палатки, как в других городах. Мы будем использовать медицинские учреждения, которые у нас есть в городе. Будем их частично перепрофилировать, чтобы каждый житель города имел гарантию, что он получит качественную медицинскую помощь», - подчеркнул Садовый.

Кроме того, мэр добавил, что депутаты Львовского горсовета должны принять решение о перепрофилировании пяти городских поликлиник под лечение больных COVID-19.

Коронавирус во Львовской области.

По состоянию на утро 9 марта на Львовщине подтверждено 83 тыс. 211 случаев инфицирования коронавирусом, из них 2 тыс. 329 — летальные.

За минувшие сутки в области зафиксирован 351 новый случай COVID-19, из которых 241 – у жителей Львова.

Всего за минувшие сутки, 8 марта, в Украине зафиксирован 3261 новый случай COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская