Мужчина получил уже две дозы вакцины Pfizer-BioNTech. Он проживает в столичном регионе Иль-де-Франс - одном из тех, где сейчас действуют самые жесткие карантинные ограничения.

80-летний француз, вакцинированный двумя дозами вакцины, обратился в Государственный совет, требуя разрешить ему и другим вакцинированным людям больше не придерживаться карантинных ограничений.

Как пишет "Европейская правда" об этом сообщает Europe1.

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Государственный Совет выполняет совещательные функции при правительстве, а также является высшей административной инстанцией.

Мужчина получил уже две дозы вакцины Pfizer-BioNTech. Он проживает в столичном регионе Иль-де-Франс - одном из тех, где сейчас действуют самые жесткие карантинные ограничения, в том числе и запрет выходить на прогулки дальше чем в 10 км от дома.

Его юристы в обосновании отмечают, что вакцины рассматриваются как главное решение для обуздания пандемии, и поскольку есть данные о большую эффективность вакцины - для привитых людей правила должны быть иными, чем для остальных.

Министерство здравоохранения в своей первой реакции отмечает, что в настоящее время недостаточно научных данных о том, могут ли вакцинированные люди распространять вирус.

Глава Минздрава Оливье Веран указывает также на то, что вакцина не является 100% эффективной, тем более в условиях распространения новых штаммов.

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Автор: Виктория Гордиенко