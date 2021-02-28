Страна находится в начале такого развития событий.

Вирусологи предупреждают о третьей волне распространения COVID-19 в Германии.

Читайте такжеУкраина появилась на мировой карте вакцинации от коронавируса (фото)Об этом ведущий немецкий вирусолог Кристиан Дростен, который консультирует правительство ФРГ в вопросах борьбы с пандемией COVID-19, заявил вчера, 27 февраля, в комментарии для немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает DW.

На вопрос журналиста, находится ли Германия в третьей волне пандемии, Дростен ответил, что сейчас страна переживает начало такого развития событий. В подтверждение своего утверждения он указал на развитие ситуации в других странах, а также на результаты моделирования дальнейшего развития ситуации в самой Германии.

По данным Института имени Роберта Коха, по состоянию на 28 февраля в ФРГ за сутки зафиксировали 7 тыс. 890 новых случаев COVID-19 и 157 летальных. Таким образом, в стране с начала пандемии умерли уже более 70 тыс. человек. Недельные средние показатели заражения наблюдаются на уровне 63,8 на 100 тысяч человек.

Вирусолог также отметил, что при нынешних темпах заражения вакцинация мало чем сможет помочь. Однако, по его словам, это может значительно сократить показатели смертности среди наиболее уязвимых пожилых людей. Что касается возможных послаблений нынешних ограничений, то Дростен прогнозирует их не раньше второй половины лета.

Профессор Торстен Лер, который специализируется на прогнозах относительно ситуации с пандемией, также предупреждает о широком распространении COVID-19. Причиной этого профессор называет все более активное распространение британского варианта коронавируса, а также оживление контактов между жителями Германии, которое наблюдается с середины февраля.

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Автор: Дмитрий Шварц