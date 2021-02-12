Венгрия решила ввести в стране иммунные паспорта (сертификаты).
Соответствующее решение приняло правительство этого государства, сообщает ТСН со ссылкой на Hungary Today.
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Согласно решению правительства Венгрии, такие сертификаты будут выдавать гражданам, которые получили две дозы вакцины от коронавируса, а также тем, кто переболел COVID-19 и имеет антитела.
В первом случае в "иммунном паспорте" будет указана дата введения второй дозы вакцины, а во втором - дата выписки из больницы. В случае, если человек лечился дома, в сертификат включат данные о ПЦР-тестировании на коронавирус.
"Мы надеемся, что внедрение этих документов поможет нам как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Однако пока правительство еще не решило, какие привилегии будут иметь владельцы таких сертификатов", - сказал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйаш.
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