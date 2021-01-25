По данным Moderna, двухфазная вакцинация от COVID-19 обеспечит защиту от новых штаммов коронавируса.

Вакцина от коронавируса американской компании Moderna показала эффективность против британского и южноафриканского штаммов COVID-19.

Во время лабораторных испытаний удалось подтвердить выработку нейтрализующих антител к новым мутациям коронавируса, выявленным в Великобритании и ЮАР, пишет НВ со ссылкой на Reuters.

По данным Moderna, двухфазная вакцинация позволит обеспечить защиту от новых штаммов коронавируса.

Ученые обеспокоены распространением мутаций коронавируса, выявленных в Великобритании и ЮАР. Считается, что они способны изменять ключевые характеристики вируса.

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Новый штамм коронавируса из Британии:

В декабре в Британии обнаружили новый штамм коронавируса и в связи с этим в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели жесткие карантинные меры. Позже стало известно, что в Объединенном Королевстве обнаружен еще один новый вид коронавируса.

Ученые из Великобритании прогнозируют, что новый штамм коронавирус, названный VOC 202012/0, на 56% заразнее, чем известный ранее, что может вызвать увеличение смертности.

В Минздраве призвали украинцев воздержаться от поездок в Великобританию, Данию, Нидерланды и Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этого штамма коронавируса.

Впоследствии обнаружили новые штаммы коронавируса в ЮАР, Бразилии и Германии. Ученые предполагают, что новые мутации коронавируса более заразные, чем другие варианты вируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, британский штамм коронавируса обнаружили в 60 странах и территориях, южноафриканский - в 23.

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Автор: УНИАН