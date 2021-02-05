Эксперты отмечают, что на сокращение заболеваемости влияет и вакцинация.

В мире каждый день сокращается новые случаи заболевания коронавирусом.

Об этом сказала эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, передает НВ.

"Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявленных случаев заражения. Это происходит вследствие целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря мерам, которые вводят страны, и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи", - сказала она.

По ее словам, на сокращение заболеваемости влияет и вакцинация.

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"Вакцины также играют свою роль, однако это не означает, что данные меры можно отменять. Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться выбранного курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно", - сказала она.

Делегация ВОЗ в Китае: что известно

Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 является предметом спекуляций уже долгое время. Большинство ученых придерживается мнения, что он зоонозного происхождения. Известно, что первые больные в Ухане посещали оптовый рынок "Хуанань" или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. Но официально "нулевого пациента" так и не было обнаружено.

В нынешнюю делегацию ВОЗ вошли 13 экспертов из 12 стран. Участник нынешней миссии ВОЗ Фабиан Лендертц из немецкого Института имени Робарта Коха заявил, что источник происхождения коронавируса не обязательно находится в Китае, но именно начав работать в Ухане, можно будет разобраться в вопросе происхождения инфекции.

Команда уже посетила продуктовый рынок Baishazhou в Ухане. Там продают свежее мясо, рыбу и морепродукты.

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Автор: УНИАН