Также власти одного из муниципалитетов хотят лишать нарушителей карантина льгот - выдачи продуктовых наборов и газа для приготовления пищи.

В одном из штатов на севере Венесуэлы власти начали помечать специальными табличками дома, в которых живут люди, болеющие коронавирусом.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на Reuters.

"Мы защищаем наш народ. Это указывает на то, что в доме есть случай или подозрение на COVID-19, поэтому люди настороже", - сказал мэр муниципалитета Сукре в штате Яракуй Луис Дуке, показав белую табличку с красным кругом и линией.

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Он также заявил о необходимости применять радикальные меры против нарушителей карантина. Речь идет о лишении их льгот - выдачи продуктовых наборов и газа для приготовления пищи.

По словам Дуке, его муниципалитет также оштрафует любого, кто не подчиняется карантину, на сумму, эквивалентную девяти долларам - это минимальная заработная плата в Венесуэле.

Дуке также заявил, что, если кто-то сочтет эти меры неконституционными, то может обжаловать их в суде. Но, подчеркнул чиновник, введенные им правила являются обязательными до тех пор, пока не будет вынесено какое-либо решение против них.

Правозащитники, в свою очередь, обвинили Дуке в дискриминации.

"Мы должны осудить его и, кроме того, пожелать ему крепкого здоровья, чтобы ему не приходилось вешать табличку на свой дом", - заявила юрист по правам человека Тамара Суджу.

Отмечается, что в Венесуэле наблюдается новый рост количества случаев заражения коронавирусом, после первого пика в августе прошлого года: 6 апреля там было зарегистрировано 1526 новых случаев заболевания и 15 смертей.

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Автор: Александр Топчий