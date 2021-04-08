Для выхода Закарпатья из «красной зоны» нужно, чтобы эти показатели сохранялись не менее пяти дней.

Сегодня, 8 апреля, Закарпатская область впервые с момента введения «красной» зоны эпидемической опасности из-за распространения COVID-19 вышла на уровень «оранжевой».

Об этом в Facebook сообщил председатель Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков.

«Сегодня первый день, когда по контрольным показателям эпидемической ситуации наша область вышла на уровень «оранжевой» зоны», - заявил он.

Полосков отметил, что на Закарпатье по состоянию на 8 апреля загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, составляет 44,4%. Загруженность койко-мест для пациентов с подозрением или подтвержденным случаем COVID-19 составляет 57%.

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Также, по словам председателя ОГА, количество госпитализированных пациентов с подозрением или подтвержденным случаем COVID-19 в медучреждения в течение последних 7 дней составляет 60 человек на 100 тысяч населения.

«Для того, чтобы Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о выводе Закарпатья из «красной зоны», нужно держать эти показатели не менее пяти дней, и дальше быть максимально ответственными друг перед другом», - пояснил Полосков.

Напомним, в Закарпатской области с 8 марта ввели «красный» уровень эпидемической опасности в связи с активным распространением COVID-19 на территории региона.

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Автор: Денис Прядко