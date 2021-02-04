Активными больными остаются 153 611 пациентов.

За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5082 человек, среди новых больных - 258 детей и 220 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Читайте такжеСтепанов рассказал о переговорах с другими странами по поставке излишков вакцин от COVID-19

Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 1893 человека, умерли - 140 человек, 9933 пациентов выздоровели, было сделано 42112 тестирований на коронавирус.

Среди заболевших 258 детей и 220 медработников.

За сутки в Украине выздоровело больше людей, чем заболело. Такая динамика наблюдается более месяца.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано на Хмельнитчине (429), Ивано-Франковщине (354), в г. Киев (342), во Львовской (308) и Харьковской (299) областях.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 1232246 человек, выздоровели – 1055406 человек, умерли - 23229, проведен ПЦР-тестов – 6324775.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева