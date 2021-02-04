За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5082 человек, среди новых больных - 258 детей и 220 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Читайте такжеСтепанов рассказал о переговорах с другими странами по поставке излишков вакцин от COVID-19
Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 1893 человека, умерли - 140 человек, 9933 пациентов выздоровели, было сделано 42112 тестирований на коронавирус.
Среди заболевших 258 детей и 220 медработников.
За сутки в Украине выздоровело больше людей, чем заболело. Такая динамика наблюдается более месяца.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано на Хмельнитчине (429), Ивано-Франковщине (354), в г. Киев (342), во Львовской (308) и Харьковской (299) областях.
За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 1232246 человек, выздоровели – 1055406 человек, умерли - 23229, проведен ПЦР-тестов – 6324775.
Коронавирус в Украине: что известно
- Шмыгаль рассказал, какую вакцину от COVID-19 будут завозить в Украину
- Врач Тарас Жиравецкий: официальную статистику по COVID - 19 нужно умножать, как минимум, на пять
- Ученые установили, что антитела к COVID-19 у переболевших сохраняются до 6 месяцев
- Третьей волны коронавирус в Украине может и не быть: врач назвал условие
- Больных в пять раз больше: врач озвучил реальную статистику COVID-19 в Украине
- В Тернополе больной с коронавирусом зарезал себя на глазах медиков (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram