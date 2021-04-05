Больше всего новых случаев в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 10 179 человек, зафиксировано 254 летальных случая, 4946 пациентов выздоровели, госпитализировали в больницы 3 275 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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После выходных суточный показатель заболеваемости традиционно снизился, но остается на высоком уровне. Количество больных значительно превышает число выздоровевших за сутки. Такая динамика наблюдается с середины февраля.

Больше всего заражений за сутки обнаружили в Харьковской области - 1155. Также более тысячи новых случаев за вчера обнаружили еще в двух областях - Львовской (+1 121) и Днепропетровской (+1 003).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Лаборатории вчера сделали 34 666 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 21 963, методом ИФА — 4 574. Также сделали 8 129 экспресс-тестов на антиген к вирусу. За все время в Украине провели более 8,3 млн ПЦР-тестов.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 755 888 человек, из них 1 352 139 выздоровели, летальных исходов - 34 587.

Вакцинация от коронавируса в Украине

С 24 февраля в Украине продолжается вакцинация от коронавируса. За воскресенье, 4 апреля, прививки сделали 1258 людям.

За все время первое из двух прививок получили 291 822 человека и еще двое завершили вакцинацию (получили 2 дозы).

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко