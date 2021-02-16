За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3143 человек, зафиксировано 150 летальных случаев, 6189 пациентов выздоровели. В больницы попали 915 человек.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За сутки в Украине выздоровело больше людей, чем заболело. Такая динамика наблюдается с начала января, за исключением нескольких дней. А вот количество смертей за сутки выросло более чем в два раза.
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Лаборатории за сутки сделали 39 401 тест на коронавирус: из них 18 948 — методом ПЦР и 11 339 — методом ИФА. За все время в Украине провели 6 570 806 ПЦР-тестов.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях, а также в Киеве (308).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в Украине заболели 1 276 618 человек; выздоровели 1 122 968 человек и умерли 24 542 пациента.
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