В Украине впервые за долгое время количество выздоровевших за сутки превысило число инфицированных COVID-19. Вместе с тем в Киеве вчера обнаружили резкий рост COVID-случаев - за сутки подтвердили 1503 заражений.

За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 11 680 человек - из них 501 ребенок и 366 медработников. Кроме того, зафиксировано 457 летальных случаев, 14 019 пациентов выздоровели, в больницы попали 2 334 человека с подозрением или диагнозом COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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Впервые за почти два месяца количество выздоровевших за сутки превысило число заболевших. Суточный показатель заболеваемости COVID-19 остается на высоком уровне.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (1 503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 872 785 человек, из них 1 430 234 выздоровели, летальных исходов — 37 758.

Тест на коронавирус в Украине: что известно

За минувшие сутки в Украине сделали 83 975 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 38 684, методом ИФА - 19 284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 007).

За все время пандемии в Украине сделали 8 716 400 ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса: что известно

С 24 февраля в Украине продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. С того времени прививку сделали 388 401 человеку.

За минувшие сутки, 12 апреля, прививки получили 10 135 человек.

Больше всего прививок сделали в г. Киеве (1500), Львовской (1510) и Днепропетровской (850) областях. Вместе с тем в Черкасской области за вчера не сделали ни одной прививки.

Вакцинация проводилась 84 мобильными бригадами по иммунизации и 543 пунктами прививки.

По состоянию на 12 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 446 213 человек.

Ситуация с коронавирусом в Украине: данные на 13 апреля 2021 года

Украина сейчас на 16 месте в мире по общему числу выявленных больных и на 18-м по количеству смертей от коронавируса, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Как свидетельствуют данные Worldometers, Украина находится на 16 месте в мире – между Ираком и Испанией. Среди европейских стран Украина - на 6 месте по этому показателю. Для сравнения — в Польше всего более 2,5 млн выявленных случаев.

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Автор: Виктория Гордиенко