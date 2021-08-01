За все время пандемии COVID-19 заболели более 2,2 миллиона украинцев.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 16 детей и 7 медработников.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также за последние сутки госпитализированы 473 человека с подтвержденными и подозрительными случаями, 6 человек умерли от осложнений.

За все время пандемии в стране COVID-19 заболели 2 млн 253 тыс. 269 человек, 2 млн 186 тыс. 994 – выздоровели, 52 тыс. 951 – умер. Медики провели 11 млн 395 тыс. 330 ПЦР-тестов.

Вакцинация от COVID-19: статистика

Читайте такжеВ Израиле уничтожат 80 тысяч доз вакцины Pfizer за $1,8 миллионаПо информации Минздрава, за 31 июля от COVID-19 вакцинировано 68 тыс. 499 человек.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, в частности, получили первую дозу - 45 тыс. 597 человек, вторую - 22 тыс. 902.

Таким образом с начала вакцинации в Украине привито 3 млн 571 тыс. 447 человек, из них полностью иммунизированы - 2 млн 023 тыс. 258.

Прививки проводили 420 мобильных бригад по иммунизации, 965 пунктов прививки и 319 центров вакцинации населения.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Автор: Светлана Закелова