В течение суток в больницы госпитализировали 1 862 больных на коронавирус или людей с признаками болезни.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4928 человек, зафиксировано 116 летальных случаев, 13 138 пациентов выздоровели, госпитализированы – 1 862 человека.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Читайте такжеПолмиллиона киевлян могут бесплатно получить вакцину от коронавируса

Среди новых инфицированных 166 детей и 261 медработник.

За сутки в Украине выздоровело больше людей, чем заразилось. Такая динамика наблюдается последние две недели - с 9 января.

Осуществлено за сутки 40 144 тестирований, в частности методом ПЦР – 22 667, методом ИФА-17 477.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 187 897 человек, из них 942 107 выздоровели, летальных исходов — 21 778.

За минувшие сутки больше всего новых пациентов зарегистрировали в Киеве (536), а также Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко