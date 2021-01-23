За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4928 человек, зафиксировано 116 летальных случаев, 13 138 пациентов выздоровели, госпитализированы – 1 862 человека.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
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Среди новых инфицированных 166 детей и 261 медработник.
За сутки в Украине выздоровело больше людей, чем заразилось. Такая динамика наблюдается последние две недели - с 9 января.
Осуществлено за сутки 40 144 тестирований, в частности методом ПЦР – 22 667, методом ИФА-17 477.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 1 187 897 человек, из них 942 107 выздоровели, летальных исходов — 21 778.
За минувшие сутки больше всего новых пациентов зарегистрировали в Киеве (536), а также Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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