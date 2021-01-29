В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 5,1 тысячи новых случаев COVID-19. В Киеве за прошедшие сутки выявили 361 больного.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 5 тыс. 181 новый случай COVID-19, в частности, заболели 218 детей и 212 медработников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его данным, вчера с коронавирусной болезнью были госпитализированы 1 тыс. 916 человек, умерли 128 человек, выздоровели 11 тыс. 310.

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За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 211 тыс. 593 человека, выздоровели - 1 млн 003 тыс. 341 человек, умерли 22 тыс. 479. Проведено 6 млн 209 тыс. 089 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

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В Киеве за прошедшие сутки выявили 361 человека с коронавирусной инфекцией, умерли от осложнений болезни 9 человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По его данным, в числе заболевших: 203 женщины в возрасте от 18 до 84 лет и 6 девочек от 2 до 17 лет, а также 142 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет и 10 мальчиков от одного до 17 лет. Заболели, в частности, 15 медиков.

В больницы столицы госпитализировали за сутки 32 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Святошинском - 65, Днепровском - 58 и Деснянском районе - 48 случаев.

«И у нас, уже в течение недели, положительная динамика количества тех, кто преодолел коронавирус. За прошедшие сутки в городе выздоровели еще 1 тыс. 735 человек. Всего излечились от вируса 65 тыс. 722 жителя столицы», - сказал мэр.

Всего, с начала пандемии в городе - 127 тыс. 833 подтвержденных случая заболевания COVID-19, зафиксировано 2 тыс. 335 летальных случаев.

Заполненность коек для приема больных COVID-19 в Киеве

Заполненность коек для приема больных COVID-19 в Киеве на сегодняшний день составляет около 28%.

«В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1 тыс. 105 больных COVID-19, в том числе 1 ребенок... Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 28%», - сказал Кличко.

По информации мэра, 763 пациента находятся в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 902 человека, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 26 больных.

«Город подготовил целом почти 4 тысячи 200 коек для приема больных COVID-19. Более 3 тысяч 300 из них оборудованы подачей кислорода. Это почти 80% коек», - отметил Кличко.

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Авторы: Инна Андалицкая, Юлия Янкевич