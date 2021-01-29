В Украине за минувшие сутки зафиксировано 5 тыс. 181 новый случай COVID-19, в частности, заболели 218 детей и 212 медработников.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его данным, вчера с коронавирусной болезнью были госпитализированы 1 тыс. 916 человек, умерли 128 человек, выздоровели 11 тыс. 310.
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За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 211 тыс. 593 человека, выздоровели - 1 млн 003 тыс. 341 человек, умерли 22 тыс. 479. Проведено 6 млн 209 тыс. 089 ПЦР-тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.
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