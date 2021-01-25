Украину в феврале ожидает более тяжелый период пандемии коронавируса. Количество летальных случаев может вырасти до 250-400 в сутки.
Читайте такжеСтепанов рассказал об "оптимистической статистике" по коронавирусу в УкраинеОб этом сообщили врачи-иммунологи изданию РБК-Украина. В частности, эксперты считают, что заболеваемость может стремительно пойти вверх после того, как люди вернутся на работу, а дети - на учебу. Также опасения вызывают мутации коронавируса, хотя пока что доказательств наличия новых штаммов в Украине нет.
"У нас за спиной лучший период развития эпидемии в зимнем периоде. Впереди возможное осложнение эпидемической ситуации, которое объективно от нас не зависит - это законы развития эпидемического процесса: распространение возбудителей и закономерный сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями в феврале", - сказала заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета, эксперт ВОЗ по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград.
В свою очередь, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский отмечает, что в последние дни, несмотря на карантин, в стране начался рост ежесуточных летальных случаев.
"Есть риск того, что количество смертей вырастет до 250-400. Это сегодняшние показатели Польши. Очень вероятно, что нас это ждет уже в ближайшие недели", - отметил врач-иммунолог.
Новости по теме
- "Возможны и более жесткие меры": эпидемиолог оценила карантинные ограничения в Украине
- "Пациентов с осложнениями больше": врач оценила ситуацию с коронавирусом в Украине
- Украина может получить еще одну вакцину от коронавируса - Степанов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram