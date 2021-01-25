По мнению экспертов, у нас за спиной лучший период развития эпидемии, а впереди возможно осложнение эпидемической ситуации.

Украину в феврале ожидает более тяжелый период пандемии коронавируса. Количество летальных случаев может вырасти до 250-400 в сутки.

Читайте такжеСтепанов рассказал об "оптимистической статистике" по коронавирусу в УкраинеОб этом сообщили врачи-иммунологи изданию РБК-Украина. В частности, эксперты считают, что заболеваемость может стремительно пойти вверх после того, как люди вернутся на работу, а дети - на учебу. Также опасения вызывают мутации коронавируса, хотя пока что доказательств наличия новых штаммов в Украине нет.

"У нас за спиной лучший период развития эпидемии в зимнем периоде. Впереди возможное осложнение эпидемической ситуации, которое объективно от нас не зависит - это законы развития эпидемического процесса: распространение возбудителей и закономерный сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями в феврале", - сказала заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета, эксперт ВОЗ по реагированию на эпидемические угрозы Наталья Виноград.

В свою очередь, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский отмечает, что в последние дни, несмотря на карантин, в стране начался рост ежесуточных летальных случаев.

"Есть риск того, что количество смертей вырастет до 250-400. Это сегодняшние показатели Польши. Очень вероятно, что нас это ждет уже в ближайшие недели", - отметил врач-иммунолог.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН