На данный момент рано говорить, что третья волна COVID-19 прошла.
Об этом во время брифинга сказал Главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.
«Количество тяжелых пациентов несколько уменьшается. Но нельзя пока говорить, что третья волна прошла», - отметил он.
«Беспокоит вселенская усталость, раздражительность, депрессия, нежелание жить – это не вы, это болезнь, которая называется КОВИДом. Подгорают мозги, страдает центральная нервная система, иммунка дает сбои», - написал врач на своей странице в Facebook.
По его словам, в COVID-центре Мечникова сейчас находятся 120 пациентов, из них 16 крайне тяжелых - в реанимации, дышат и принимают лечение с помощью аппаратуры и опытных врачей.
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Сегодня я встретил своего старого друга на больничной койке. Бывший спортсмен. Раньше его силы хватило бы на десятерых. Евгений еле открывал рот, находясь на гребне изнеможения. В его глазах отчаяние и разочарование, хотя он потихоньку идет на поправку. Это не простой грипп, в лучшем случае через 3 месяца он вернется к своему прежнему самочувствию. Не верьте в затишье, оно часто бывает перед бурей. Вирус никуда не ушел, люди по-прежнему болеют», - подчеркнул Рыженко.
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