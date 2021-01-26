Случаи повторного заражения эксперт назвал исключительными.

В Украине порядка трети населения инфицированы коронавирусом.

Такое мнение высказал врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире канала "Украина 24", комментируя перспективы начала вакцинации в стране.

Он прогнозирует, что вакцинация на платной основе в Украине начнется в марте-апреле. Тогда вакцину можно будет приобрести.

"Уже весной страны закончат вакцинировать всех своих граждан. И появятся излишки вакцины. Тогда она будет уже в Украине абсолютно свободно на платной и на бесплатной основе", - сказал он.

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Врач прогнозирует: к тому времени половина украинцев уже переболеет коронавирусом либо же будет инфицирована. Поэтому, уточняет он, вакцинация им будет не нужна.

"Уже, по моим данным, более 30% людей в Украине инфицированы. Я думаю, что к марту-апрелю это будет 50%. Повторные заболевания – это исключительные случаи", - говорит врач.

Вакцинацию тех, кто переболел коронавирусом, Волянский назвал сложным вопросом ввиду того, что она может быть небезопасной. Украина в данном вопросе, считает он, должна следить за результатами вакцинации в других странах.

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Автор: Юрий Годован