Эпидемиолог указала, что в Украине постоянно прыгает количество обследуемых, сделанных ПЦР-тестов, и ресурсов в лабораториях.

Статистика эпидемии коронавируса в Украине формируется некорректно и не отражает целостной картины заболеваемости. На самом деле ситуация с коронавирусом в стране гораздо серьезнее, чем кажется.

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Такое мнение в комментарии ТСН высказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

"У нас нет какой-то стабильной цифры, которую мы бы анализировали, у нас постоянно скачет количество обследуемых, количество сделанных ПЦР, количество ресурсов в лабораториях: то у нас исчезают тест-системы в лабораториях, то они появляются, а также эти тест-системы разного качества. Соответственно, у них разная чувствительность и разная специфика. И это сказывается на результатах тестов", - пояснила специалист.

По словам врача, несмотря на то, что статистика количества зараженных коронавирусом в Украине людей демонстрирует спад, все же количество больных, которых госпитализируют с COVID-19 - еще достаточно велика.

"Нам "показывают" такой прямо красивый и серьезный спад пандемии после карантина. После "карантина выходного дня" нам тоже говорили, что у нас все наладилось. Хотя по количеству госпитализированных людей, как и раньше, мы видим достаточно большой процент просто огромный - 50-60% госпитализируется от тех, кто обследуется. Это очень много. По данным Всемирной организации здравоохранения, пандемия идет на спад, когда госпитализаций и выявленных положительных ПЦР около 5%. Поэтому, я думаю, что у нас все гораздо серьезнее, чем мы видим", - говорит врач.

Эпидемиолог предполагает, что Украину может всколыхнуть новая волна коронавируса.

"И вторая волна не исключена. Но здесь, наверное, будет зависеть от того, как будут показывать эту картину для людей", - подытожила она.

Коронавирусная статистика в Украине - прогноз

Ранее рабочая группа Национальной академии наук Украины подготовила прогноз развития эпидемии в период 9 – 22 февраля 2021 года с помощью двух независимых моделей. Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 3318 (Prophet) и 3588 (SEIR-U) в течение недели 9-15 февраля и 3272 (SEIR-U) в течение недели 16 – 22 февраля.

В НАН сообщили об уменьшении числа случаев болезни и незначительном увеличении числа обнародованных летальных исходов, значительная часть которых приходится на давние даты событий.

Показатели распространения эпидемии в Украине за последние две недели продолжили снижение, хотя скорость снижения количества новых случаев упала почти до нуля. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области, 11% всех выявлений в Украине приходятся на эту область, поэтому динамика в Ивано-Франковской области начала существенно влиять на динамику всей страны.

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Автор: Дмитрий Захаров