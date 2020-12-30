По словам врача, количество летальных исходов от COVID-19 будет постепенно уменьшаться.

Уже с февраля 2021 года количество летальных исходов от коронавируса начнет снижаться. А к лету пандемия может завершиться вообще.

Такой прогноз сделал главный врач частного медцентра, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией имунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский на своей странице в Facebook.

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По его словам, за периодом быстрого распространения коронавируса в марте-апреле 2020 года наступил период равномерного (линейного) увеличения количества летальных случаев 4500-5500 случаев в сутки (май-сентябрь). В середине октября вновь начался период быстрого роста, который привел мир к цифре в 1,8 млн смертей.

"На фоне новогодних праздников обязательно будет снижение активности глобального эпидемического процесса. Несмотря на все мрачные прогнозы. С февраля, я предполагаю активизацию до 10-12, 5 тысяч смертей в сутки с постепенным снижением до 7500 к маю. Летом пандемия закончится. Не в связи с вакцинацией, к тому времени в лучшем случае прививки получат пол миллиарда человек. Потому что 2-3 миллиарда людей на Земле уже получат природный иммунитет", — рассказал Андрей Волянский.

Он добавил, что дальнейшая волна небольшой интенсивности начнется в октябре, но количество летальных исходов резко уменьшится.

Прогноз по развитию пандемии коронавируса

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Автор: УНИАН