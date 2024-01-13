Миром ширится новый штамм коронавируса JN.1. Профессор, вирусолог Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины Алла Мироненко рассказала в эфире телемарафона, добрался ли он уже в Украину.
"Думаю, что пока нет. Или, скажем так, для того, чтобы знать, есть он или нет, надо сделать секвенирование. По тем данным, что у нас есть, мне не известно, чтобы это было уже в Украине. Но если оно уже есть в Европе, то оно точно будет: не сейчас, а через какой-то промежуток времени оно будет и в Украине" - отметила Мироненко.
Вирусолог добавила, что этот субвариант очень быстро распространяется и ему нужно немного времени, чтобы заразить одновременно большое количество людей.
Кроме того, когда ее спросили, эффективны ли доступные вакцины против JN.1, эксперт объяснила, что этот вариант вируса только появился, поэтому в состав вакцин, на изготовление которых требуется определенное время, JN.1 определенно не входит.
Также на вопрос о рекомендациях киевлянам вернуться к масочному режиму в связи с коронавирусом Мироненко отметила, что в целом маска – это "хорошая защита". "Имеем опыт не только ковида, но и других респираторных инфекций. Но ведь следует учитывать, что всю жизнь провести в маске вряд ли удастся", - подчеркнула она.
В то же время обязательным это является для людей, которым очень опасно заболеть. Речь идет, в частности о пожилых людях и людях с хроническими патологиями.
"Вариант "Омикрон" циркулирует фактически с конца 2021 года и сейчас другие варианты не циркулируют. Но он имеет очень много субвариантов. Потому что он очень быстро меняется. Это, скажем так, плохая новость. Хорошая новость в том, что теперь тяжесть течения болезни намного легче, чем было при варианте "Альфа" или варианте "Дельта": когда не хватало аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказала эксперт.
Сейчас же, добавила она, кислородную поддержку оказывают людям, которых госпитализируют с ковидом, если для этого есть определенные показания. Кроме того, Мироненко отметила, что умирают от коронавируса сейчас преимущественно люди пожилого возраста.
Кроме того, на вопрос о ситуации в Украине с гриппом и штаммов в нашей стране в этом сезоне, Мироненко рассказала, что сейчас лабораторно подтверждается абсолютное превалирование в Украине вируса гриппа типа А.
"Если говорить о Соединенных Штатах, там вирус гриппа А H1N1 превалирует, а в Европе есть совместимая циркуляция вирусов гриппа А H1N1 и А H3N2. Мы еще в Украине не сделали субтипирование... в Киеве по крайней мере ни одного вируса гриппа в пока не было найдено в этом эпидемическом сезоне", - сказала она.
Эксперт также добавила, что эпидемические подъемы вызывают только вирусы гриппа А и вирусы гриппа В. Первые из них – более распространенные, именно они вызывают пандемии.
"Сейчас речь не идет о пандемии, но речь идет о сезонном подъеме заболеваемости", - отметила вирусолог.
Мироненко также отметила, что вакцины против гриппа являются самыми проверенными и безопасными. "Опыт использования вакцин против гриппа, пожалуй, лет 70 - не меньше. И все это время вакцины технологически совершенствовались, и они действительно эффективны",- сказала она.
Также Эксперт отметила, что для того, чтобы быть привитым и защищенным, обычно это делают осенью. Сделать это все же можно и сейчас. "По крайней мере взрослым или тем, у кого есть такие показания", - пояснила Мироненко.
Ситуация с коронавирусом в мире
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что в декабре было зарегистрировано почти 10 тыс. случаев смерти от коронавируса, а количество госпитализаций в больницы и отделения интенсивной терапии резко возросло.
Он отметил, что по сравнению с предыдущим месяцем количество госпитализаций увеличилось на 42%, а количество госпитализаций в отделение интенсивной терапии - на 62%.
Директор ВОЗ также отметил, что вариант JN.1 в настоящее время чаще всего регистрируется во всем мире. Новый доминирующий вариант, как оказалось, намного лучше, чем предыдущие, заражает тех, кто вакцинирован или ранее был инфицирован.