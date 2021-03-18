Ситуация с коронавирусом в разных областях разнится, пояснил зампред ОП.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко пояснил, что не все области сейчас нуждаются в радикальном усилении карантина.

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Как сообщает ТСН, такое заявление он сделал в эфире ток-шоу «Право на владу» на канале «1+1».

"Сейчас сделано именно так, что закрывают именно регионами. Почему? В Киеве сейчас плохо, на Франковщине, на Закарпатье. Житомирщина, Винницкая область также закрыты", - указал заместитель председателя ОП.

При этом он подчеркнул, что не во всех регионах ситуация с заполненностью больниц является критической.

"Например, на Днепропетровщине или Харьковщине есть свободные места, 30% занятости коек. Зачем закрывать там регион? Поэтому идем сейчас путем закрытия именно регионов. Думаю, и Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там есть проблемы. Но почему мы именно так работаем с регионами? Потому что местные власти лучше видят, что происходит именно у них на территории", — подытожил он.

Третья волна коронавируса в Украине

4 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась Третья волна распространения COVID-19.

Ученые НАН констатируют, что смертность нынешней волны COVID-19 уже превысила показатели осенней волны, и будет расти как минимум до начала апреля.

Рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Там рост начался еще во второй половине января и продолжался около полутора месяцев, до начала марта. Специалисты считают, что сейчас эти области проходят пиковый период количества госпитализаций и летальных исходов.

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Автор: Дмитрий Захаров