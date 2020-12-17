В частности, необходимо признать заболевания коронавирусом среди медицинских работников как профессиональное заболевание и обеспечить адекватные компенсации медикам.

В Организации Объединенных Наций призывают украинскую власть улучшить условия труда медицинских работников в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер во время презентации доклада о влиянии COVID-19 на права человека в Украине в период с 20 февраля по 6 декабря 2020 года.

Читайте такжеВакцинацию и стационарное лечение больных COVID-19 в 2021 году будет финансировать государство

В частности, она заявила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено отсутствием нормальных для здоровья и безопасных рабочих условий для медицинских работников, которые находятся на передовой в условиях противодействия COVID-19.

В этой связи глава мониторинговой миссии ООН отметила, что 84% подтвержденных случаев коронавирусной болезни среди медицинских работников приходятся на женщин.

Богнер сказала, что те медики, с которыми беседовали представители мониторинговой миссии, выражают обеспокоенность справедливого вознаграждения за их работу, поскольку средняя зарплата в секторе медицины значительно меньше средней зарплаты за менее квалифицированную работу.

"Они еще больше жалуются на непоследовательный подход и дискриминацию в оплате труда в связи с COVID-19 и относительно других бонусов, введенных правительством для сотрудников системы здравоохранения. Лишь небольшой процент случаев инфицирования COVID-19 среди сотрудников медицинского сектора был признан связанным с трудовой деятельностью. Это негативно повлияло на право медицинских работников на социальную помощь и социальное обеспечение, например в случае инвалидности или смерти", - подчеркнула Богнер.

Также в ООН встревожены случаями карательных мер, применяемых против тех медицинских работников, которые публично разоблачали факты неудовлетворительной подготовленности сектора здравоохранения.

"Условия работы всех медицинских работников должны быть улучшены путем равного обеспечения достойной заработной платы для женщин и мужчин, соответствующих стандартов защиты и санитарных норм труда, а также доступа к социальному страхованию, в том числе признание COVID-19 профессиональным заболеванием и обеспечения адекватных компенсаций", - отметила председатель мониторинговой миссии ООН.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко