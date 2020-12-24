В Минздраве ожидают роста заболеваемости коронавирусом из-за новогодних праздников / фото REUTERS

Министерство здравоохранения ожидает роста заболеваемости коронавирусной болезнью в ближайшее время. Возможный рост связывают с новогодними праздниками.

Читайте такжеВ Кабмине объяснили, как выбрали дату для январского локдауна

Об этом в интервью журналистам заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.

Министр отметил, что к повышению риска инфицирования приводит большое скопление людей, которое наблюдается в период праздников.

"Мы ожидаем рост количества больных, от вещей, которые связаны с празднованием Нового года. Открытие елок, какое количество людей придерживается установленных правил - все это приведет к росту числа больных в ближайшей перспективе. Мы говорим о ярмарках, мероприятиях, которые связаны с Новым годом", - сказал Степанов.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН